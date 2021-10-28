В Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Об этом сообщили в комздраве 28 октября в ответ на комментарий на странице губернатора Петербурга «ВКонтакте».

В Петербурге закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Чиновники не знают, когда ожидать новые поставки и рекомендуют прививаться вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

«Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет. Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет препарат по регионам», – сообщила пресс-служба ведомства.