За последнюю неделю в Петербурге открыто пять новых прививочных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В Петербурге за последнюю неделю заработали пять новых прививочных пунктов.

На 8-й линии ВО, 41 в стоматологической поликлинике № 2 открылся пункт вакцинации, который будет работать с 8:00 до 20:00 по будням.

Так же в Василеостровском районе теперь можно сделать прививку на 2-й линии ВО, 12. Пункт будет работать в стоматологической поликлинике № 3 по будням с 8:00 до 20:00.

На проспекте Большевиков, 32 в ТЦ «Перекресток» новый прививочный пункт работает с 12 до 19 по будням и субботам.

На улице Типанова 27/39 в ТЦ «Космос» вакцинироваться можно с 14 до 19 часов по будням и с 11 до 17 в выходные.

В Кронштадте на улице Ленина, 13 в Дом быта на прививку от коронавируса можно записаться через портал «Здоровье петербуржца». Пункт будет работать 1 ноября, 2 ноября и 3 ноября с 17:00 до 20:00. 4 ноября – выходной. С 5 по 7 ноября будет открыт с 12:00 до 16:00 и с 8 по 15 ноября – с 16:00 до 20:00.





