Власти Петербурга рассказали, как будут проверяться QR-коды

Об этом 26 октября рассказали в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Власти города рассказали, как будут проверять QR-коды. Петербуржцам, помимо самого QR-кода, необходимо будет носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Пресс-служба ведомства сообщает, что цель состоит в том, чтобы «исключить использование одного кода несколькими лицами».

Сотрудники в магазинах будут выборочно проверять QR-коды, затем смотреть один из документов. Это может быть паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ. Людям с медотводом достаточно будет предъявить справку, выданную врачебной комиссией медицинской организации.