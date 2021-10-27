Беглов рекомендовал петербуржцам прививаться во время нерабочих дней

Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 октября объяснил цель введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. По его словам, мера вынужденная и связана с тем, что горожанам необходимо идти прививаться. Глава города считает, что вместо ресторанов и магазинов петербуржцам нужно посетить пункт вакцинации.

«В городе делается все возможное, чтобы сохранить максимально возможные объемы планового лечения. В начале пандемии у нас не было выбора, потому что не было вакцины. Сегодня вакцина есть. Но нужно понимать, что каждая «новая» койка в «красной зоне» — это не оказанная вовремя плановая помощь», — сказал Александр Беглов.

На сегодняшний день в Петербурге 1 857 638 горожан закончили полный курс вакцинации. Всего в городе, по данным росстата на 2021 год, проживает 5 384 342 человек.