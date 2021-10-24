В Петербурге в пятницу первично привилось почти 20 тысяч горожан

Об этом 23 октября сообщили в Комитете по здравоохранению.

В Петербурге темпы вакцинации выросли в два раза. В пятницу, 22 октября, в городе первично привились 19 578 человек. Вместе с вторым компонентом вакцины и ревакцинацией это число достигает 25 420.

«Рекордсменом является пункт вакцинации в «Галерее» — там число ежедневно прививаемых выросло до 600–700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше», — рассказали 23 октября в комитете по здравоохранению.

Записаться на прививку в Петербурге можно через колл-центр по номеру 122, через порталы «Здоровье петербуржца» и «Госуслуги».

С 1 ноября петербуржцы должны будут предъявлять QR-коды для посещения бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.