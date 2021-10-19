В Петербурге развернули 174 стационарных пункта вакцинации от коронавируса

Об этом 19 октября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В Петербурге в три раза вырос спрос на вакцинацию от коронавируса после введения QR-кодов. В торговых центрах, в которых располагаются пункты вакцинации количество желающих сделать прививку увеличилось на 20-30%.

«Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. В последние месяцы нагрузка на эти пункты была вдвое ниже», — рассказали в комздраве.

В ведомстве отмечают, что сейчас в городе могут ежедневно вакцинировать не менее 30 тыс. петербуржцев. Общий запас комплектов вакцины в Петербурге на сегодняшний день составляет 883 697 доз.