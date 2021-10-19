В России за сутки умерли от коронавируса 1015 человек, из них 68 в Петербурге

Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб.

В Петербурге за прошедшие сутки от коронавируса умерло 68 человек. Всего в России из-за COVID-19 и пневмоний скончалось 1 015 граждан. Это новый рекорд по летальности, он больше прошлого на единицу.

В Петербурге на 19 октября болеет COVID-19 3 220 человек, 3 096 горожан выздоровело.В городе развернули 9 488 коек, из них свободно 38,29 %. В стационарах на сегодняшний день лежит 7 448 петербуржцев.

С начала пандемии COVID-19 забрал в России 225 325 жизней, из которых 23 032 в Петербурге.