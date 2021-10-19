  • 19 Октябрь 2021
USD 20.10.2021 70.9674 +-0.2040
USD ММВБ 18:20 70.8687  
EUR 20.10.2021 82.6841 +0.2249
EUR ММВБ 18:20 82.5139  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге 170 классов перевели на дистанционное обучение

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

В городе из-за коронавируса и ОРВИ закрыты 27 групп в 18 детских садах.

Об этом сообщили в комитете по образованию 19 октября.

В Петербурге 170 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Из-за карантина закрыты 27 групп в 18 детских садах. В городе 0,8 процента от общего количества классов перевели на удаленное обучение.

Количество обучающихся, находящихся на смешанном формате обучения составляет 2461 (0,44 процента от общего количества обучающихся). Это означает, что школьники временно находятся дома и учатся дистанционно, но потом выйдут учиться очно. Любой петербургский родитель может написать заявление на перевод ребенка на такой формат обучения. 

В Петербурге с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать
    18.10.21
    Почему Санкт-Петербург считается IT-столицей России
    18.10.21
    120 Гц, 108 Мп и зарядка за 17 минут! Знакомимся с «убийцами флагманов» Xiaomi 11T и 11T Pro
    15.10.21
    В ПСБ 30% инвесторов – женщины, владеющие 13% активов
    14.10.21
    Райффайзенбанк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге
    13.10.21
    Динамика российского авторынка ухудшила среднегодовые показатели
    11.10.21
    Реферат по физической культуре: рекомендации к написанию и требования к оформлению
    11.10.21
    Профессия энергетика - со школьной скамьи и на всю жизнь

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram