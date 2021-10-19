Об этом сообщили в комитете по образованию 19 октября.

В Петербурге 170 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Из-за карантина закрыты 27 групп в 18 детских садах. В городе 0,8 процента от общего количества классов перевели на удаленное обучение.

Количество обучающихся, находящихся на смешанном формате обучения составляет 2461 (0,44 процента от общего количества обучающихся). Это означает, что школьники временно находятся дома и учатся дистанционно, но потом выйдут учиться очно. Любой петербургский родитель может написать заявление на перевод ребенка на такой формат обучения.

В Петербурге с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест.