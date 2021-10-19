Беглов: если заболеваемость будет расти, в городе введут ограничительные меры

Об этом градоначальник заявил 18 октября в своем радиообращении.

В Петербурге могут усилить ограничительные меры, если рост заболеваемости продолжится. Сейчас в городе усиливают контроль за социальной дистанцией и соблюдением масочного режима.

«Пандемия коронавируса не стихает. В конце прошлой недели суточное число заболевших в нашем городе превысило 3 000 человек. Растет количество госпитализаций, — заявил губернатор. — Мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и социальной дистанцией».

В Петербурге с 1 ноября для посещения массовых мероприятий и общественных мест понадобится QR-код.