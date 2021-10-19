В петербургских почтовых отделениях могут начать прививать от COVID-19

Об этом 18 октября рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

В Петербурге могут открыть пункты вакцинации в почтовых отделениях. Кроме того, в одном из городских тц планируют создать крупный прививочный центр. Меры направлены на то, чтобы избежать очередей на вакцинацию после введенных QR-кодов в качестве доступа.

«Сейчас обсуждается вопрос, с тем чтобы открыть новые пункты вакцинации в почтовых отделениях. А также – создать еще один крупный пункт в одном из городских торговых центров», – сообщил Дмитрий Ченцов.

Согласно постановлению губернатора Петербурга Александра Беглова с 1 ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест.