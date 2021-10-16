В Петербурге развернули дополнительно 151 койку для заразившихся COVID-19

Об этом сообщили 15 октября в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
Петербургская Александровская больница развернула 151 дополнительную койку для зараженных COVID-19 и пневмониями. Ранее в учреждении было открыто 400 коронавирусных мест.
«С 15 октября добавлена 151 койка к инфекционному фонду Александровской больницы. Ранее он составлял 400 коек. Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам», — говорится в сообщении.
С ночи 16 октября Городская многопрофильная больница №2 развернула для зараженных коронавирусом 1 011 коек, из которых 86 - реанимационных. В учреждении приостановили оказание плановой и экстренной помощи.