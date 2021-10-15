Горбольница № 2 Петербурга с 16 октября начнет принимать зараженных COVID-19

Об этом рассказала пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга
В Городской многопрофильной больнице № 2 в Петербурге развернули для инфекционных зараженных 1011 коек, в том числе 86 реанимационных. Горожан начнут в нее отвозить с ночи 16 октября.
Больница в Учебном переулке начнет принимать пациентов с ковидной пневмонией, среднетяжелым и тяжелым течением коронавирусной инфекции. На время в ней приостановили оказание плановой и экстренной помощи. Как только заболеваемость ковидом снизиться, Горбольница №2 вновь начнет принимать обычных граждан.
Это четвертый раз за пандемию, когда учреждение на Озерках перепрофилируют под коронавирусных пациентов.