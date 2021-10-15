В Петербурге начались клинические испытания шестой вакцины от COVID-19 «Бетувакс»

Сообщили 15 октября в пресс-службе Института стволовых клеток человека (ИСКЧ).

В Петербурге пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева в пятницу получили первые дозы новой вакцины от коронавируса «Бетувакс».

«В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <…> будут проведены на 170 пациентах», — рассказали в пресс-службе.

Всего помогать врачам и ученым в работе над лекарством будут 170 добровольцев.