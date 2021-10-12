Математики СПБГУ предсказали до 1 млн одновременно болеющих COVID-19 Россиян

Петербургские математики рассказали, что количество случаев заражения коронавирусом за сутки в России к середине ноября может достичь отметки от 26,5 тысяч до 35 тысяч. При этом, одновременно будет болеть COVID-19 от 920 тыс. до 1 млн горожан.

«Если рост продолжится и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения 1 млн человек», — рассказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

11 октября был поставлен городской рекорд по количеству заболевших за сутки — 29 409. Последний раз похожие числа были в январе 2021 года.