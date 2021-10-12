У главной инфекционной детской больницы Петербурга впервые сняли очередь из скорых

В Петербурге около приемного покоя детской городской клинической больницы № 5 сфотографировали очередь из карет скорых. Об этом «Фонтанке.ру» сообщил один из читателей.

В Комитете по здравоохранению рассказали, что в понедельник всегда много вызовов и чрезвычайной ситуации нет: «Это главный в городе детский инфекционный стационар. Туда везут не только ковид, но и все ОРВИ. В понедельник во второй половине дня всегда наиболее напряженно — после выходных чаще госпитализируют и взрослых, и детей. С местами проблем нет — 15 процентов свободных коек в детстве».

Ранее очереди из машин скорой помощи замечали только возле COVID-отделений для взрослых.