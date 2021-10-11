В Петербурге 19 групп в детских садах закрыли на карантин из-за коронавируса

Об этом 11 октября стало известно из отчета комитета по образованию.

В Петербурге 19 групп детсадовцев ушли на карантин в 16 учреждениях. Еще неделю назад было 12 групп в 10 детских садах.

В 49 школах временно дистанционно занимаются 96 классов. Седь дней назад, 4 октября, было 72 класса в 44 школах.

На смешанном формате обучения сейчас находится 2098 петербургских школьников, неделю назад было 1703 человека. Родители написали заявления, поэтому они учатся дистанционно, но могут выйти заниматься очно. Такая возможность есть у любого родителя.