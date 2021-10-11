В Петербурге зафиксирован новый рекорд по заболеваемости COVID-19

Об этом 10 октября говорится в статистике оперштаба.

В Петербурге зафиксирован новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 2822 горожан. Это рекордное число с января 2021 года.

В четвертую волну коронавируса в Петербург вернулись показатели начала 2021 года. 24 января были в последний раз зафиксированы показатели такого порядка.

Оперштаб сообщает, что за последний месяц заболеваемость среди горожан увеличилась на 76%, а за последнюю неделю — на 14%.

Ранее в «Ленэкспо» развернули 400 коек для зараженных коронавирусом петербургев. Всего в городе сейчас свободно более 40% мест для людей с COVID-19.