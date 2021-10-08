В «Ленэкспо» развернули 400 коек для больных коронавирусом

Об этом сообщили 8 октября в комитете по здравоохранению города.

В Петербурге еще один стационар начал принимать заболевших коронавирусом. В седьмом павильоне «Ленэкспо» развернули 400 коек из 1000 возможных. Ранее туда уже отправляли горожан с COVID-19.

«В 7-й павильон госпитализируют пациентов с легким и средним течением заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые не имеют возможности проходить лечение амбулаторно и соблюдать режим самоизоляции, среди них студенты и рабочие, проживающие в общежитиях, жители коммунальных квартир», — объяснили в ведомстве.

Более 40 врачей, 60 медсестер и 30 сотрудников младшего медицинского персонала будут лечить петербуржцев от коронавируса. Когда стационар работал в прошлый раз, в нем вылечились 5753 человека.





