В Петербурге из-за COVID-19 могут ввести ограничения для пожилых людей

Об этом 8 октября на пресс-конференции заявил председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

В Петербурге могут ввести коронавирусные ограничительные меры для пожилых людей. Это связано с с распространением COVID и высокой смертностью.

«Будем надеяться, что такие мероприятия [пресс-конференции] позволят убедить наших пожилых сограждан в том, что необходимо вакцинироваться, потому что если этого не удастся сделать, то к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить какие-то ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми», — рассказал Дмитрий Лисовец.

Петербург сейчас занимает третье место в России по темпам вакцинации. Доля привитых среди пожилых пока составляет только 40%.