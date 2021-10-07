На вокзалах Петербурга проверили как соблюдают масочный режим

Об этом сообщили 7 октября в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) вместе с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России провели на вокзалах Петербурга проверку соблюдения масочного режима. По итогам, выяснилось, что около 90% пассажиров носят маски.

Проверки прошли на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах. В электричках сообщением Петербург — Луга — Петербург на 15 петербуржцев завели административные дела за нарушение масочного режима, они заплатят штрафы. На поезде сообщением Дно – Псков маски были на всех пассажирах.