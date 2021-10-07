Для заразившихся коронавирусом петербуржцев развернут 110 дополнительных коек

Об этом седьмого октября сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В Александровской больнице откроют 110 дополнительных коронавирусных коек, их общее количество в Петербурге увеличится до 7,5 тысяч.

«Сегодня в Александровской больнице разворачивают дополнительно 110 коек на прием больных с коронавирусной инфекцией. С завтрашнего дня начинает работу седьмой корпус "Ленэкспо", где на первом этапе будет 400 коек (павильон пять на 295 коек продолжает работу). Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7 506», — рассказывает пресс-служба ведомства.

В следующие выходные больных COVID-19 начнут принимать в новый корпус-трансформер больницы № 33 в Колпино.