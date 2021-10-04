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В Петербурге из-за COVID-19 на карантин ушло более 70 классов

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© Фото: Pixabay

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В 44 школах ввели карантин в 72 классах из-за количества зараженных ОРВИ и коронавирусом.

Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Комитета по образованию города.

В Петербурге 72 класса из 44 школ ушли на карантин из-за коронавируса и ОРВИ. От общего количества классов в городе это всего 0,36%. 

В городе 1703 ребенка, которые находятся на дистанционном обучении по желанию родителей и могут выйти заниматься очно т.е. находятся на смешанной форме обучения.

Так же, из-за повышенного количества заболевших ОРВИ и коронавирусом, в детских садах на карантин закрыли 12 групп в 10 учреждениях.

 

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