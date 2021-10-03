Студентам и работникам СПбГУ блокировать пропуска заболевшим COVID-19

Об этом 3 октября сообщили на сайте СПБГУ.

Студентам и сотрудникам Санкт-Петербургского государственного университета будут блокировать пропуска на время их болезни коронавирусом. Решение о запрете прохода на территорию вуза приняли на прошедшем в СПбГУ ректорском совещании.

Планируется, что блокировку будут осуществлять за день. «После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке/разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода/проезда на территорию СПбГУ», – пишет пресс-служба. Мотивом администрации СПБГУ является желание сделать территорию вуза безопасной.