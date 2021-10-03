В воскресенье в Петербурге будет тепло и солнечно

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Петербурге 3 и 4 октября благодаря антициклону прогнозируется сухая и солнечная погода. В воскресенье в городе ожидается 12–14 градусов, будет солнечно и без осадков.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса: «только плотный ветер внесет в эту осеннюю идиллию толику дискомфорта». Скорость ветра составит 4-9 м/с, атмосферное давление превысит норму и составит 772 мм рт. ст.

Температура сегодня на 1-2 градуса выше климатической нормы. Завтра еще немного потеплеет, а затем вновь наступит похолодание.