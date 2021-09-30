В Петербурге 30 сентября за сутки госпитализировали почти 500 человек с COVID-19

Об этом говорится в ежедневной сводке Смольного о ситуации с COVID-19.

За сутки 30 сентября в Петербурге госпитализировали 484 горожанина из-за коронавируса и пневмоний. Всего в городских стационарах лежит 5108 человек, а развернуто для коронавирусных пациентов 5 863 коек.

На сегодняшний день, 464 петербуржца находится в реанимации, из них 218 человек подключены к ИВЛ. Еще 23 017 жителей Петербурга лечатся амбулаторно.

В конце сентября статистика по заболевшим в Петербурге коронавирусом и пневмониями впервые приблизилась к уровню третьей волны и достигла пяти тысяч человек.