Сентябрь 2021 года стал самым холодным в Петербурге за 25 лет

Об этом 30 сентября рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге за сентябрь средняя температура воздуха составила 10,2 градуса тепла.«Отрицательная температурная аномалия в сентябре в Санкт-Петербурге превысила 1 градус (по нормам 1961–1990 годов), а это значит, что по климатическим характеристикам месяц считается холодным», — сообщил специалист.

Ранее самым холодным месяцем считался сентябрь в 2000-х, но тогда средняя температура составляла 10,6 градуса тепла. «Учитывая, что наступивший четверг существенно не изменит этот показатель, можно сказать, что сентябрь 2021 года в Северной столице стал самым холодным за последние 25 лет», — резюмирует Михаил Леус.

Сегодня, 30 сентября, в Петербурге прогнозируют облачно, без осадков, температура воздуха составит 11-13 градусов тепла.