Петербургский «Полисан» выпустит 40 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Петербургская компания «Полисан» выпустит 40 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Договоренность об этом появилась на Экономическом форуме 2021 года. «Полисан» инвестирует в модернизацию производства и увеличение мощности более 1,5 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов присутствовал в церемонии запуска новой производственной линии. «Я очень рад, что компания „Полисан“ держит свое слово — мы подписали соглашение на Международном экономическом форуме. „Полисан“ стал стратегическим инвестором проекта и уже вкладывает 1,5 млрд рублей. А в ближайшие годы вложит еще до 5 млрд рублей», — отметил глава города.