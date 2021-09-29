На Беглова подали коллективный иск из-за ограничений COVID-19

Об этом 28 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск к правительству региона и губернатору Александру Беглову. Граждане Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и компания ООО «Кидс Ап» недовольны существующими в городе коронавирусными мерами.
В частности, их не устраивают ограничения работы уличных аттракционов, торговых центров, общепита, бассейнов, фитнес-центров, оказания туристических услуг. Петербуржцы хотят оспорить обязанность вакцинировать 80 % сотрудников и прививать работников исполнительных органов госвласти и ГУПов.
«К производству заявление пока не принято», — рассказали в объединенной пресс-службе судов.