В Петербурге 101 класс перевели на удаленное обучение

Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

В Петербурге 101 класс перевели на удаленную форму обучения. Ребята из 58 школ будут заниматься дистанционно. Еще накануне петербургских классов, которые перестали заниматься очно, было 99.

Дети и подростки болеют ОРВИ, коронавирусом и другими заболеваниями, вызванными холодной погодой. Ее в Петербурге обеспечивал североатлантический циклон.

На дистанционную форму перешли и некоторые десткие сады. «Кроме этого дома находятся дошкольники в 15 группах из 11 детских садов», – добавили в комитете по образованию.