В Петербурге 355 человек увезли с COVID-19 за сутки

Об этом говорится в ежедневной эпидемиологической справке на 26 сентября.

В Петербурге за 24 часа коронавирусом заболело более 355 горожан. Вылечились от COVID-19 244 человека. Сейчас койки занимают 4 764 петербуржца.

С осложнениями от пневмонии и коронавируса в реанимацию попало 410 горожан. Подключены к аппарату ИВЛ сейчас 195 человек.

Ранее говорилось, что для выработки коллективного иммунитета в городе необходимо вакцинировать еще 1,2 млн петербуржцев. Сейчас в городе полностью привиты 1,64 млн жителей. В целом, темпы вакцинации не растут. Первично за минувшие сутки привили 3 177 человек.