Петербургские врачи спасли юношу, который четыре месяца был в коме и заболел COVID-19

Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба центра имени Алмазова.

Петербургского студента спасли врачи. Его избили, после чего он впал в кому на четыре месяца и заразился коронавирусом.

В конце декабря 2020 года юношу сначала положили в больницу, а через месяц перевели в центр. Организм парня почти не усваивал специализированное питание, поэтому для его поддержания вместе работали неврологи, реабилитологи и логопеды.

Пациент заболел коронавирусом, так как центр перевели под лечение больных от COVID-19.

«Известно, что кроме легких, мишенью коронавируса является эндотелий сосудов головного мозга и кишечника. У пациента с изначально тяжелой патологией кишки, последствиями травмы мозга течение коронавирусной инфекции было особенно непростым», — рассказывает пресс-служба учреждения.

Сейчас юноша выздоровел и вернулся к учебе в университете.