Более 350 петербуржцев с COVID-19 госпитализировали за сутки

Об этом 25 сентября говорят официальные данные Смольного.

В Петербурге более 4,6 тысяч человек находятся в стационарах из-за COVID-19. За сутки в городе госпитализировали 355 граждан.

За 24 часа было выписано 268 петербуржцев. Еще вчера, 24 сентября, в городе было заражено 348 человек.

Для зараженных COVID-19 в Петербурге развернуто 5 863 койки, из них занято 4 602, свободными остаются 26,07% фонда. В реанимации лежит 406 пациентов, на ИВЛ 177 человек.

Ранее сообщалось, что для формирования коллективного иммунитета надо привить от коронавируса еще 1,2 млн петербуржцев.