Более 400 петербургских организаций проверили на соблюдение COVID-правил в сентябре

Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

В Петербурге за три недели в ходе ежедневных рейдов на выявление коронавирусных нарушений проверили 424 предприятия торговли, досуга и общепита.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что проверки будут продолжаться: «В преддверии нового учебного года в Петербурге был снят ряд запретов и ограничений, но соблюдение санитарных мер остается обязательным — как для организаций, которые оказывают услуги, в том числе учреждений культуры, так и для посетителей. Расслабляться сейчас нельзя. Проверки будут продолжены».

Нарушения нашли в 19 предприятиях, самые распространенные из них — отсутствие QR-кодов и медицинских масок у работников.