Петербургу дадут более 4,5 млрд рублей на оплату больничных для пациентов с C0VID-19

Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Деньги резервного фонда правительства России поступят в город для петербуржцев, которые болеют коронавирусом или подозревают его. На больничные по причине COVID-19 выделено более 4,5 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 22 сентября подписал соответствующее постановление. Деньги перечислят в виде межбюджетного трансферта и направят в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

«Это позволит оплатить счета и (или) реестры счетов на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в условиях круглосуточного стационара в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года», — объяснили в Смольном.