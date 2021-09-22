В три раза выросло число госпитализаций с COVID-19 в Покровскую больницу в Петербурге

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что максимальное значение машин, приехавших в Покровскую больницу — 65.

В последние дни на Покровскую больницу в два-три раза увеличилась нагрузка. В июне зараженных коронавирусом госпитализировали, но количество машин не превышало 20-25 скорых в сутки, сейчас учреждение принимает до 60-65 автомобилей.

Врачи сообщают, что похожая ситуация была во время пика третьей волны коронавируса в июне. В Комздраве рассказали, что дело еще в том, что после выходных всегда большая потребность во врачебной помощи.

В Петербурге на прошлой недели COVID-19 заболевало до 350 горожан в сутки. Из-за этого власти были вынуждены открыть дополнительные коронавирусные койки в пансионате «Заря». Так же планируется с 23 сентября открыть 200 мест в больнице Святителя Луки.