В Петербурге установлен рекорд по количеству госпитализированных с COVID-19

Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба администрации губернатора в ежедневной эпидемиологической справке.

Петербург поставил рекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса за месяц. За последние сутки в стационары попали 345 петербуржцев.

В конце прошлой недели город достиг прошлого рекорда — 11 сентября за 24 часа было зафиксировано 310 пациентов больных COVID-19.

На следующий день госпитализированных было уже 208. Численность стабильно продолжала спадать: в понедельник, 13 сентября, в больницы попали 166 человек,.

В итоге, в стационарах сейчас находится 4 033 петербуржца.