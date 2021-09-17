Петербургский иммунолог посоветовал вакцинироваться людям с крепким иммунитетом

Об этом Полевщиков сообщил 17 сентября в интервью «Фонтанке».

Петербуржцам с сильным иммунитетом необходимо прививаться от коронавируса. Такого мнения придерживается российский профессор, иммунолог Александр Полевщиков.

Эксперт сообщил, что прививаться и проходить ревакцинацию нужно всем для того, чтобы коронавирус не вызвал осложнений. После первой прививки вторую стоит делать через полгода, так как во время пандемии все находятся в зоне риска.

«Мы пока не знаем достоверно, как долго держится иммунитет и после болезни, и после прививки, а во время пандемии важна защита. Возможно, это перестраховка, мы это узнаем, когда накопится больше данных», — объяснил врач.

Он добавил отдельно про тех, кто не вакцинируется, потому что имеет сильный иммунитет: «Ерунда, все равно заболеете — инфицирование происходит. Более того, проявления защитной реакции будут сильнее, чем у того, у кого иммунная система слабая», — предупредил Полевщиков.