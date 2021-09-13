Петербургских детей заболевших COVID-19 и ОРВИ стало в два раза больше

Об этом 13 сентября сообщил Комитет по образованию.

В Петербурге удвоилось количество школьников, которые заразились коронавирусом и ОРВИ. «На 13 сентября на дистанционном обучении 17 классов в 15 школах. Заболели 336 детей», — рассказывает Комитет по образованию.

Еще 10 сентября в городе было инфицировано 267 учащихся, а меньше чем неделю назад было известно только о 181 заболевшем.

В связи с респираторными заболеваниями, 17 классов в 15 школах и два детских сада закрыты на карантин. Школьники учатся дистанционно.

В Петербурге для любого родителя действует возможность увести своего ребенка на смешанный формат. Это означает, что какое-то время учащийся будет на семейном обучении, а потом выйдет на очные занятия.