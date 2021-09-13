Беременных петербурженок начали вакцинировать от коронавируса

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь рассказал о том, что у беременных нет противопоказаний к вакцинированию.

В Петербурге начали вакцинировать беременных женщин. Первую прививку от коронавируса сделали 13 сентября в поликлинике Первого медицинского университета.

В городе выявлено практически две тысячи зараженных COVID-19 беременных женщин. Теперь молодые мамы могут вакцинироваться и это позволит получить антитела не только им, но и новорожденному ребенку.

«Группы риска, которые определены инструкциями и временными методическими рекомендациями - в первую очередь это женщины, у которых хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, сахарный диабет, ожирение, и те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы», — отметил Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь.

Он добавил, что тем, кто входит в группу риска следует вакцинироваться после 22 недель, чтобы риски тяжелого течения болезни при столкновении с инфекцией были минимальными.