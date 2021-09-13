В Петербурге почти вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Петербурге за сутки 13 сентября заболело коронавирусом 805 человек. В прошлые 24 часа заражено было 1597 горожан.

В России лидер по количеству инфицированных — Москва. Второе место занимает Петербург, который чередует его с Московской областью. Она сейчас занимает третье место с 758 зараженными.

В целом по стране, показатели заболевших снижаются. Еще вчера в России было 18 554 зараженных, а сегодня коронавирус найден у 18 178 человек.

Ранее, в Петербурге заявляли, что до коллективного иммунитета необходимо привить еще 1,2 млн горожан.