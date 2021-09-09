Вице-губернатор Петербурга заявил о выходе города на плато по COVID-19

Об этом вице-губернатор города рассказал 9 сентября в интервью РИА «Новости».

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сказал, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Ситуация в городе остается стабильной, по численности заболевших в сутки мы сохраняем второе место в стране после Москвы.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, был всего один день, когда Петербург лидировал по количеству зараженных COVID-19.

Количество заболевших за сутки снизилось с 1430 петербуржца до 1380 человек. Число выздоровевших петербуржцев почти сравнялось с количеством заразившихся. За сутки оно выросло с 963 до 1138 выписанных.

За день скончались 27 жителей Петербурга с коронавирусом. Это меньше, чем в прошлые дни на 27%.