В Петербурге за сутки от коронавируса умерло 36 горожан

Эта информация опубликована пятого сентября на ресурсе «СтопКоронавирус. РФ».

В воскресенье, в Петербурге от коронавируса умерло 36 человек. Всего болеет 583 273 тысяч горожан, за последние сутки выявлено 1 357 случаев заражения. Выздоровело 558 157 петербуржцев, за сутки смог вылечиться 431 человек. За все время в городе умерли 20 763 гражданина.

Больше всего умерших за сутки пятого сентября в Москве — 48 человек. В Петербурге и Свердловской области скончались 36 горожан.

За август Петербург трижды становился лидером по количеству зараженных в России. Напомним, для выработки коллективного иммунитета в городе необходимо привить еще 1,2 млн петербуржцев.