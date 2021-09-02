В ковид-стационарах Петербурга свободны меньше трети коек

В оперативном штабе по борьбе инфекцией сообщили о том, что в больницах с пневмониями и COVID-19 и находятся более 3,6 тыс человек.

В Петербурге осталось 29,96% свободных коек для зараженных коронавирусом. Всего в городе насчитывается 5163 коек, из них заняты 3674 мест.

В данный момент к ИВЛ подключены 147 человек, в реанимациях находятся 353 петербуржца. 18 242 горожанина пребывают на амбулаторном лечении.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,68, хотя еще в вчера, первого сентября Петербург лидировал по количеству зараженных за сутки в стране.

На данный момент, почти полмиллиона петербуржцев закончили курс вакцинации. Для выработки коллективного иммунитета должно привиться еще 1, 2 млн человек.