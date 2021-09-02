Петербуржцы не выработали коллективный иммунитет от COVID-19 до начала сезона ОРВИ

Для коллективного иммунитета в городе необходимо вакцинировать еще 1,2 млн петербуржцев. Сейчас привились только 1,5 млн человек, сообщили в оперативном штабе.

С началом осени в Петербурге увеличивается опасность простудных заболеваний. Несмотря на прогнозы Смольного, в городе вакцинировано меньше 60% населения. Первый укол сделали 1 481 860 человек, из них прошли два этапа прививки 1 439 618 горожан.

Для получения иммунной прослойки еще 1,2 млн петербуржцев должны сделать прививку. Но темпы вакцинации лишь снижаются: в середине августа в городе прививалось 20 тысяч жителей в сутки, а за прошедшие 24 часа только 4 521 человек.

С такими темпами вакцинации, петербуржцы получат коллективный иммунитет только к зиме. Еще в августе губернатор Александр Беглов выражал недовольство тем, как медленно прививаются горожане:«Самым эффективным способом борьбы с инфекцией остается вакцинация. Если вы еще не сделали прививку – не затягивайте!»