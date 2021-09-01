Почти 1,5 млн петербуржцев сделали прививки от коронавируса

4 521 тысячи жителей Петербурга поставили первую прививку от коронавируса за последние сутки, об этом рассказали 1 сентября в пресс-службе Смольного.

Полтора миллиона человек в Петербурге поставили первый компонент прививки. Это уже больше четверти зарегистрированного населения города. За последние 24 часа вакцинацию завершили 13 583 человек.

На сегодняшний день в городе работают 172 специализированных прививочных пункта. Запаса вакцины хватит еще на 625 599 человек.

За последние сутки в Петербурге выздоровело 1 039 человек, а заболело 1 312 горожан. До этого 10 и 18 августа город уже опережал столицу по количеству зараженных за сутки. В данный момент, город лидирует по этому показателю в России.