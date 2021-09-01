Петербург стал лидером по приросту заболевших COVID-19 за сутки в России

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки коронавирусом заболело 1 312 петербуржцев и 1 229 москвичей. Всего в России выявлено 18 368 новых случаев.

Еще вчера в Петербурге было лишь 513 заболевших и город был на четвертом месте. С чем связан внезапный прирост почти в три раза, точно неясно.

Город уже в третий раз за месяц обходит столицу по количеству инфицированных. В первый раз это произошло 10 августа, второй – 18 числа.