За сутки 195 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом

В больницах Петербурга, по данным на 29 августа, поступило 195 человек с коронавирусной инфекцией.

На данный момент объем свободного коечного фонда составил 35,97%. Из 5 591 койки заняты пациентами 3 786. В реанимации находятся 389 человек. На ИВЛ — 157. Это на два человека меньше, чем сутками ранее. Амбулаторное лечение проходят 20 587 горожан.

В Петербурге за минувшие сутки первично привиты 4 984 человека, полный цикл вакцинации закончили 14 299 человек. За все время хотя бы один компонент вакцины получили 1,47 млн горожан, полностью привиты - 1,41 млн.