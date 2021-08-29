В Петербург доставили 97 200 доз вакцины "Спутник Лайт"

На фармбазу Петербурга привезли 97 200 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". О новой поставке 28 августа сообщает пресс-служба Смольного.

По последним данным в город поступило свыше 2 млн 165 тыс. 66 доз различных вакцин, из которых 41 400 комплектов направили на коммерческую вакцинацию. На данный момент запас вакцины составляет свыше 412 тысяч доз.

По данным на пятницу, 27 августа, от COVID вакцинировались первично 1 474 215 человек, полный прививочный цикл уже прошли 1 418 016 человек.

На данный момент в городе работают 166 стационарных прививочных пункта, 42 мобильных пункта, 27 пунктов открыты в торгово-развлекательных центрах.

Как сообщил губернатор Александр Беглов, количество привитых петербуржцев растет. По его мнению, в преддверии нового учебного года необходимо ускорить темпы вакцинации, особенно накануне сезона простудных заболеваний.