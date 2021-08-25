Суточная заболеваемость в Петербурге увеличилась в два раза

За прошедшие 24 часа в Петербурге выявили 1 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением болезни "СтопКоронавирус. РФ".

До этого показатель был в районе 600. Лидером по заболеваемости остается Москва, Петербург на второй строчке.

В Петербурге за минувшие сутки выздоровели 892 человека, скончались - 30.

Всего по России за последние 24 часа выявили 18 833 новых заражённых COVID-19, зарегистрировали 794 летальных исхода, также 18 636 человек выписали в связи с выздоровлением.