Две петербургские больницы возвращаются к штатному режиму работы

Городская больница №33 и Николаевская больница возвращается к штатному режиму работы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так больница №33 возобновит прием пациентов с 24 августа. На базе медучреждения размещалось 275 коек.

«Сегодня возобновили работу хирургические отделения, в том числе сердечно-сосудистой хирургии, отделения травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии. Медицинскую помощь здесь смогут получить жители не только Колпинского, но и других южных районов Петербурга», — рассказали в Смольном.

А с 1 сентября перестанет принимать больных коронавирусом Николаевская больница в Петродворцовом районе. Госпиталь за год принял более 7,5 тысяч пациентов.

На данный момент пациентов с COVID-19 продолжают принимать в 12 городских и 5 федеральных стационарах.